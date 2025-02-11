Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc:

1 - Lập dự toán và các hồ sơ đấu thầu dự án mới

2 - Soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng với nhà thầu chính, chủ đầu tư và các nhà thầu phụ, tổ đội thi công

3 - Kiểm tra và giám sát chất lượng thi công các dự án đang triển khai

4 - Kiểm tra tình trạng đệ trình và phê duyệt các hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, bản vẽ thi công, biện pháp thi công các dự án.

5 - Lập kế hoạch triển khai sơ bộ (chi tiết theo quy trình triển khai dự án);

6 - Lập và triển khai các công việc liên quan đến thiết kế chi tiết thi công;

7 - Lập danh mục tiên lượng và dự toán;

8 - Lập kế hoạch và Danh mục trình mẫu CĐT;

9 - Lập tiêu chí chọn nhà thầu phụ phù hợp với dự án;

10 - Kiểm tra và lập báo cáo chất lượng các công trình

11 - Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành và hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, tổ đội

12 - Kiểm tra và giám sát vật tư cấp cho các công trình và báo cáo lãnh đạo

13 - Một số công tác khác

14 - Tuân theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.