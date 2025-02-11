Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi
- Hà Nội: Tầng 22, Tòa nhà Nam Cường, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc:
1 - Lập dự toán và các hồ sơ đấu thầu dự án mới
2 - Soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng với nhà thầu chính, chủ đầu tư và các nhà thầu phụ, tổ đội thi công
3 - Kiểm tra và giám sát chất lượng thi công các dự án đang triển khai
4 - Kiểm tra tình trạng đệ trình và phê duyệt các hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, bản vẽ thi công, biện pháp thi công các dự án.
5 - Lập kế hoạch triển khai sơ bộ (chi tiết theo quy trình triển khai dự án);Lập kế hoạch triển khai sơ bộ (chi tiết theo quy trình triển khai dự án);
6 - Lập và triển khai các công việc liên quan đến thiết kế chi tiết thi công;
7 - Lập danh mục tiên lượng và dự toán;
8 - Lập kế hoạch và Danh mục trình mẫu CĐT;
9 - Lập tiêu chí chọn nhà thầu phụ phù hợp với dự án;
10 - Kiểm tra và lập báo cáo chất lượng các công trình
11 - Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành và hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, tổ đội
12 - Kiểm tra và giám sát vật tư cấp cho các công trình và báo cáo lãnh đạo
13 - Một số công tác khác
14 - Tuân theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
