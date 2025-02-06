Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nghiên cứu, phân tích, tham vấn cho BLĐ các vấn đề về đấu thầu. Làm việc trực tiếp với BLĐ.

Chịu trách nhiệm đối với việc đấu thầu của Công ty.

Cập nhật các văn bản pháp lý của pháp luật về đấu thầu dự án của công ty.

Nghiên cứu, phân tích hồ sơ mời thầu.

Thực hiện và hoàn thiện hồ sơ dự thầu.

Nộp hồ sơ dự thầu.

Theo dõi tiến độ, tiếp nhận, xử lý thông tin phát sinh trong quá trình đấu thầu.

Thực hiện việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Lập và quản lý các hợp đồng liên danh, hợp tác đầu tư khi tham gia đấu thầu.

Thực hiện việc lưu trữ tài liệu liên quan đến quá trình đấu thầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc Công ty và thực hiện các công việc liên quan đến đơn vị khác (Nếu có).

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, CNTT, Kế toán, Quản trị kinh doanh ...

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, kỹ năng mềm

Có kinh nghiệm làm Thầu cho các công ty về Công nghệ , truyền thông, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thầu các gói truyền thông.

Có kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản tốt.

Có khả năng quản lý, lập kế hoạch trong công việc.

Trung thực, cẩn thận, khả năng bao quát cao

Tư duy sáng tạo, có khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu;

Có khả năng làm việc tự độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM

