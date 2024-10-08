Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Số 200 Xuân Thủy, P. Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Cẩm Lệ

- Cùng ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm thông tin dự án các sân bay trên toàn quốc.

- Gặp gỡ khách hàng, hỗ trợ tư vấn thiết kế trong việc thiết kế kỹ thuật và dự toán.

- Nghiên cứu sản phẩm mới, thực hiện thuyết trình sản phẩm với sự hỗ trợ của Nhà sản xuất (NSX).

- Lựa chọn NSX để tối ưu cho dự án, thực hiện đàm phán trực tiếp với NSX.

- Chuẩn bị và tham dự hồ sơ thầu, theo dõi quá trình xét thầu, có những giải pháp thích hợp để xử lý tình huống và tăng khả năng trúng thầu.

- Các công việc khác theo phân công trực tiếp của ban lãnh đạo

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện tử hoặc Tự động hóa.

- Đã có kinh nghiệm kinh doanh tối thiểu 5 năm và ưu tiên các ứng viên đã kinh doanh về thiết bị công nghệ, hệ thống điều khiển tự động...

- Tiếng Anh thành thạo, giao tiếp tốt với các NSX nước ngoài.

- Có năng lực cá nhân về tổ chức công việc, xử lý giải quyết công việc độc lập tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 20.000.000VND đến 30.000.000VND + THƯỞNG KINH DOANH CAO (CÓ QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG QUY CHẾ CÔNG TY)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận với các thiết bị công nghệ hàng đầu thế giới.

- Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- Khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn công ty.

- Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty

- Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm.

- Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

