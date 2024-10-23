Tuyển Kinh doanh/Bán hàng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ
- Hồ Chí Minh: 251A Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch & thực hiện bán hàng cho KH doanh nghiệp.
Khảo sát thị trường và lập kế hoạch kinh doanh KH doanh nghiệp.
Triển khai kế hoạch bán hàng, chương trình, tiếp thị, quảng bá sản phẩm/ dịch vụ nhằm tiếp cận và khai thác khách hàng theo định hướng của Phòng khám trong từng thời kỳ.
Triển khai, cung cấp đến khách hàng các chương trình/ sản phẩm dịch vụ
Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng.
Tham gia đào tạo & tuân thủ các quy định của Phòng khám, kiểm soát tuân thủ và thực hiện chế độ báo cáo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học
Chuyên ngành: Kinh tế - kinh doanh
Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Anh văn trình độ B hoặc tương đương
Các học vấn khác cần cho ngành nghề (nếu có): Các kiến thức về Trade Marketing.
Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại.
Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực y tế, dược và ngành liên quan.
Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
• Bảo hiểm theo quy định nhà nước.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
• Được tham gia các khóa đào tạo (nội bộ, bên ngoài).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI