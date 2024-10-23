Tuyển Kinh doanh/Bán hàng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 251A Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch & thực hiện bán hàng cho KH doanh nghiệp.

Khảo sát thị trường và lập kế hoạch kinh doanh KH doanh nghiệp.

Triển khai kế hoạch bán hàng, chương trình, tiếp thị, quảng bá sản phẩm/ dịch vụ nhằm tiếp cận và khai thác khách hàng theo định hướng của Phòng khám trong từng thời kỳ.

Triển khai, cung cấp đến khách hàng các chương trình/ sản phẩm dịch vụ

Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng.

Tham gia đào tạo & tuân thủ các quy định của Phòng khám, kiểm soát tuân thủ và thực hiện chế độ báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học Chuyên ngành: Kinh tế - kinh doanh Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Anh văn trình độ B hoặc tương đương Các học vấn khác cần cho ngành nghề (nếu có): Các kiến thức về Trade Marketing. Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại. Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực y tế, dược và ngành liên quan.

Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Lương Cứng + Incentive gói khám (Trao đổi tùy vào năng lực và khả năng của bản thân)

• Bảo hiểm theo quy định nhà nước.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

• Được tham gia các khóa đào tạo (nội bộ, bên ngoài).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.