Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102 Trung Hòa, Cầu Giấy

-Xây dựng và phát triển chiến lược Marketing cho các hoạt động và dịch vụ của công ty.

- Xây dựng và triển khai các hoạt động marketing và sales tới các thị trường tiềm năng.

- Hỗ trợ phát triển và tìm hiểu các dịch vụ và hoạt động mới.

- Sáng tạo, biên soạn những nội dung có chất lượng cao cho các kênh: website, báo chí, Quảng cáo và các nội dung ngắn hàng ngày trên các kênh xã hội như: Facebook, Instagram, Tiktok, ...

- Triển khai chiến dịch marketing và phát triển thương hiệu công ty thông qua các công cụ như SEO/SEM, quảng cáo trực tuyến.

- Chạy và theo dõi kết quả các quảng cáo trên các kênh xã hội như Facebook/ Instagram/ Zalo/ Tiktok/ Google và các kênh khác.

- Phân tích số liệu và chuẩn bị dự trù kinh phí, tối ưu hoá chi phí và hiệu quả cho các chiến dịch marketing cho công ty, cũng như các khách hàng là các trường.

- Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, báo chí, các trường, câu lạc bộ và các bên liên quan khác

- Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Tư vấn để đảm bảo các hoạt động Marketing (trực tuyến và trực tiếp) được xây dựng có chất lượng, hướng tới đúng khách hàng mục tiêu.

- Chuẩn bị báo cáo hàng ngày và hàng tuần cho ban quản lý

- Thực hiện các công việc khác được giao bởi BOD và Quản lý Marketing

-Bằng cử nhân, chuyên ngành Marketing hoặc chuyên ngành liên quan là một lợi thế;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt;

- Đa nhiệm, hoàn thành công việc đúng hạn, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

- Có kĩ năng đọc, đánh giá các chỉ số và trình bày báo cáo;

- Có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý;

- Tinh thần trách nhiệm cao;

- Linh hoạt, chủ động và có kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Có kỹ năng ứng xử trong môi trường đa văn hoá;

- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt và có khả năng thuyết trình;

- Đón nhận và phản hồi góp ý tích cực;

- Sẵn sàng đi công tác và làm việc ngoài giờ, nếu phát sinh hoạt động;

- Cam kết thực hiện theo các tôn chỉ, sứ mệnh của công ty;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 14tr-18tr

-Thưởng theo cơ chế

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật lao động

- Thưởng tháng thứ 13 và thưởng Tết theo hiệu quả và mức độ hoàn thành công việc

- Qũy phép: 12 ngày phép/năm. Qũy phép năm tăng theo quy định của Pháp luật

- Cơ hội làm việc tại các văn phòng và công trình trên khắp cả nước và nước ngoài

- Được làm việc với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, chia sẻ, đúng với chuyên môn

- Được tham gia đào tạo bài bản trong và ngoài nước (nếu có). Công ty coi trọng nhân lực, sẽ theo sát và hỗ trợ phát triển con đường chuyên môn của bạn.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ...

