Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển quan hệ đối tác hoặc kinh nghiệm đào tạo nhân sự, …

- Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong công việc

- Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, tự tin

Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương 10-15tr + thưởng doanh thu chung + thưởng lễ, tết

- Hỗ trợ ăn trưa

- Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát triển toàn diện kỹ năng.

- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi theo

đúng tiêu chuẩn của Green Academy Hàn Quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin