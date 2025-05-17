Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 201 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển quan hệ đối tác hoặc kinh nghiệm đào tạo nhân sự, …
- Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong công việc
- Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, tự tin
Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: lương 10-15tr + thưởng doanh thu chung + thưởng lễ, tết
- Hỗ trợ ăn trưa
- Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát triển toàn diện kỹ năng.
- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi theo
đúng tiêu chuẩn của Green Academy Hàn Quốc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
