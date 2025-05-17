Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tư vấn và giải đáp thông tin về Chương trình học tiếng Anh Chip Chip cho phụ huynh.
Hướng dẫn và hỗ trợ phụ huynh tham gia buổi học thử miễn phí của Chip Chip.
Tư vấn về trình độ đầu vào, lộ trình học tập và khóa học phù hợp của con cho Phụ huynh tại Chip Chip.
KHÔNG phải tự tìm kiếm nguồn khách hàng, Chip Chip sẽ cung cấp nguồn khách hàng tiềm năng ổn định.
KHÔNG
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích kinh doanh, mong muốn chinh phục thu nhập cao.
Tự tin giao tiếp, không ngại nói chuyện với khách hàng.
Trên 6 tháng kinh nghiệm Telesales, tư vấn bán hàng.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc.
Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.
Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương.
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 20 - 30 triệu/tháng (Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng).
Lương cứng 7.500.000đ - 10.500.000đ. Hoa hồng 3.000.000đ - 15.000.000đ. Thưởng 1.000.000đ - 2.000.000đ.
THỬ VIỆC HƯỞNG 100% LƯƠNG CỨNG + HOA HỒNG + THƯỞNG.
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến hết Thứ 6 + hai Thứ 7/tháng (làm online).
Data công ty cung cấp 100%, nhân viên không cần tự đi tìm kiếm data.
Lương tháng thứ 13, quà tặng, thưởng các dịp lễ, Tết. Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.
Có cơ chế thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng ngay khi ký hợp đồng thử việc.
Được tham gia các hoạt động: liên hoan, sinh nhật, teambuilding, du lịch, gala cuối năm, v.v....
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định luật Lao động ngay khi ký hợp đồng chính thức.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao giá trị tập thể, tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.
Được đào tạo bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Giáo dục.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP
