Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô BT19, Ngõ 17, Đường Cổ Linh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn cho người lao động và học viên về các chương trình xuất khẩu lao động/ du học của công ty;

- Hỗ trợ người lao động, học viên khi tham gia chương trình tại công ty;

- Làm việc với các cơ quan chức năng, trường nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ việc làm ... để triển khai công tác tư vấn cho người lao động tại địa phương;

- Chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng tư vấn;

- Phối hợp cùng các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh của người lao động trước và sau xuất cảnh;

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp từ ĐH trở lên;

- Có tối thiểu từ 6 tháng kinh nghiệm làm tư vấn, telesale,…

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn tốt;

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, trung thực, nhiệt huyết trong công việc và chịu được áp lực công việc cao;

- Thành thạo tin học văn phòng;

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ 8h-17h, Từ T2-T6 + 02 ngày thứ 7/tháng;

- Thu nhập cạnh tranh = Lương cứng ( 7-10 triệu hoặc deal tùy theo năng lực) + % hoa hồng + Thưởng lao động xuất cảnh (trao đổi khi PV);

- Phụ cấp ăn trưa; máy tính làm việc;

- Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, XHYT theo đúng quy định nhà nước;

- Chế độ du lịch, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ đầy đủ;

- Được làm việc trong môi trường hòa đồng, được tham gia đào tạo nâng cao năng lực, thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt;

- Có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI

