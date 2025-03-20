Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 497 Đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Soạn thảo, xét duyệt và sửa đổi, đàm phán hợp đồng trong nước và nước ngoài cho các phòng ban, kiểm tra tính hợp pháp cho các giao dịch của Công ty và đảm bảo quyền lợi cho Công ty

Soạn thảo, xét duyệt văn bản, quy chế, quy trình, biểu mẫu trong Công ty.

Soạn thảo các chính sách về website và ứng dụng thương mại điện tử theo quy định Bộ Công thương.

Giải đáp các vấn đề pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban về xuất nhập khẩu, hải quan, lao động, khiếu nại, tranh chấp, đầu tư FDI, visa, work permit…

Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,…liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Định kỳ tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện so với OKR và kế hoạch được giao.

Quản lý, sắp xếp, lưu trữ và theo dõi hợp đồng, văn bản, tài liệu pháp chế.

Báo cáo công việc thường xuyên cho Trưởng phòng pháp chế

Kiến thức: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật

Thành thạo trong việc soạn thảo đa dạng các loại văn bản, hợp đồng dân sự, lao động, kinh doanh thương mại: giấy ủy quyền, hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà, thỏa thuận dân sự, biên bản làm việc,…

Kinh nghiệm: Từ 0 - 5 năm kinh nghiệm pháp chế doanh nghiệp, thẩm định hợp đồng

Có kinh nghiệm về lĩnh vực giải trí, thương mại điện tử, hải quan, xuất nhập khẩu là một lợi thế

Giao tiếp khéo léo và tinh thần làm việc nhóm tốt.

Nhiệt tình chủ động báo cáo tiến độ công việc được giao.

Phối hợp tốt với các bộ phận khác nhau của công ty để xử lý công việc.

Giao tiếp tiếng Anh, tiếng Trung là một lợi thế

Thành thạo trong việc soạn thảo, trình bày văn bản word, excel.

Lập luận, giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng thu thập, phân tích thông tin chính xác.

Có đạo đức nghề nghiệp tốt, giữ bí mật kinh doanh của công ty

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội dựa trên toàn bộ mức lương gộp.

Tuân thủ đầy đủ Luật lao động Việt Nam, bao gồm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện với nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

