Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 159 Trần Trọng Cung, KDC Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ:
Soạn dự thảo và chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo chỉ đạo của Giám đốc Pháp chế khi Giám đốc Pháp chế tham gia tố tụng Trọng tài hoặc Toà án;
Chuẩn bị tài liệu và soạn dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Công ty thành viên, chi nhánh, doanh nghiệp có vốn góp của Công ty theo chỉ đạo của Giám đốc Pháp chế;
Phối hợp với Phòng Hành chính - Nhân sự thực hiện công tác hậu cần tổ chức hội nghị, họp Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị và các buổi lễ - nghi thức quan trọng của Công ty;
Soạn dự thảo các văn bản pháp lý, thực hiện các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng Phòng Pháp chế theo yêu cầu của Giám đốc Pháp chế;
Làm trợ lý tham mưu cho Giám đốc Pháp chế khi Giám đốc Pháp chế tham gia:
Đối thoại định kỳ tại Công ty;
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc;
Thương lượng tập thể;
Đàm phán và ký kết Thỏa ước lao động tập thể;
Xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất;
Giải quyết tranh chấp giữa Công ty (Người sử dụng lao động) và người lao động/tập thể lao động;
Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Công ty.
Thực hiện theo chỉ đạo và hướng dẫn của Giám đốc Pháp chế trong việc hỗ trợ các phòng ban chức năng soạn dự thảo hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động;
Tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, soạn dự thảo sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Nội quy lao động, các Quy trình, Quy chế và văn bản quản lý nội bộ trong phạm vi nhiệm vụ được phân công;
Theo dõi việc thực hiện Quy trình, Quy chế, văn bản quản lý nội bộ tại Công ty theo phân công của Giám đốc Pháp chế; kịp thời phát hiện và báo cáo Giám đốc Pháp chế khi có vi phạm;
Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ, quy định liên quan của Nhà nước và hướng dẫn, phổ biến, áp dụng kịp thời đến các đơn vị trong toàn Công ty;
Lưu trữ các loại hợp đồng, hồ sơ pháp lý của Công ty, các Công ty thành viên, Chi nhánh trực thuộc và văn bản do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành;
Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan đến phần nghiệp vụ đảm trách đúng theo nội dung ủy quyền của Tổng Giám Đốc và chỉ đạo của Giám đốc Pháp chế;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Pháp chế.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên
Trình độ chuyên môn: Có kiến thức chuyên ngành về luật thương mại, đầu tư; lao động. Hiểu và nắm rõ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Kỹ năng: Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc; Giao tiếp, ứng xử tốt; Khả năng đàm phán, thuyết phục.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Yêu cầu khác: Mẫn cán, trung thực, cẩn thận; Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000đ - 20.000.000đ
Được tham gia các chế độ Bảo Hiểm.
Được thưởng các ngày lễ - tết, xét tăng lương định kỳ hằng năm (đánh giá nhân sự).
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN

CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 159 Trần Trọng Cung, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

