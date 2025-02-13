Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo, rà soát và tham gia đàm phán hợp đồng (hợp đồng dịch vụ phần mềm, hợp đồng thuê ngoài, hợp đồng lao động, NDA...). Đảm bảo tính pháp lý của các loại hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết, giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Hỗ trợ làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi được ủy quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý, bảo vệ hoạt động kinh doanh hợp pháp của Công ty.

Đánh giá và đề xuất biện pháp bảo vệ quyền lợi của Công ty trong các giao dịch thương mại, hợp đồng, tranh chấp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan.

Tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho các phòng ban về các vấn đề liên quan đến hợp đồng, sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân, lao động và các chính sách nội bộ.

Theo dõi, nghiên cứu và cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm, ...

Phối hợp giải quyết các rủi ro pháp lý phát sinh trong quá trình kinh doanh, xử lý tranh chấp với khách hàng, đối tác, nhân sự.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật (ưu tiên Luật Kinh tế, Luật Thương mại).

Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí pháp chế doanh nghiệp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty lĩnh vực công nghệ thông tin và phát triển phần mềm.

Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ thông tin và các bộ luật liên quan.

Cẩn thận, trách nhiệm cao, tư duy pháp lý chặt chẽ.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, soạn thảo và trình bày tốt.

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc (giao tiếp với đối tác nước ngoài, soạn thảo và đàm phán hợp đồng bằng tiếng Anh, trao đổi email).

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K Thì Được Hưởng Những Gì

Review thành tích 2 lần/năm ( Trong quá trình làm việc, Ứng viên có thể được review liên tục trước hạn nếu hoàn thành xuất sắc công việc)

Giờ làm việc: 8:30 - 17:30 (HN, Vinh); 9:00 - 18:00 (HCM), 5 ngày/ tuần

Cung cấp thiết bị (Laptop, PC, chuột, màn hình...)

Được hưởng các chế độ đãi ngộ tốt của công ty khi trở thành nhân viên: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm PTI, du lịch công ty hàng năm,...

Cơ hội thăng tiến cao, Con đường sự nghiệp phát triển tốt

Nơi làm việc sáng tạo, hiện đại và cởi mở

Đào tạo liên tục và chuyên nghiệp để phát huy hết khả năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin