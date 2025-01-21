Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Chuyên viên pháp chế

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tư vấn pháp lý trong hoạt động doanh nghiệp.
Thẩm định pháp lý văn bản.
Soạn thảo hợp đồng, công văn, văn bản khác có tính chất pháp lý.
Thực hiện các thủ tục, tổng hợp và theo dõi liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh. nghiệp (bao gồm chi nhánh/địa điểm kinh doanh), đăng ký nhãn hiệu sở hữu trí tuệ...

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành luật.
Đại học
chuyên ngành luật.
Có 1-3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí pháp chế doanh nghiệp.
1-3 năm kinh nghiệm
Có kinh nghiệm tư vấn pháp lý, thẩm định văn bản pháp lý, thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.
Kiến thức chung về hệ thống pháp luật Việt Nam, hiểu biết, nắm bắt rõ các quy định liên quan đến doanh nghiệp và thương mại.
Thường xuyên nghiên cứu và cập nhật các quy định pháp luật liên quan.
Thành thạo trong việc soạn thảo/thẩm định văn bản pháp lý và đàm phán hợp đồng.
Có kỹ năng phân tích pháp lý và đánh giá rủi ro.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các công cụ hỗ trợ nghiên cứu pháp lý.
Biết tiếng Anh (đọc, viết) là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và đãi ngộ cạnh tranh theo năng lực.
Phụ cấp ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày, phụ cấp công việc khác.
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích cá nhân (KPI).
Điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.
Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Phúc lợi khác: sinh nhật, chế độ hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, du lịch năm....
Văn phòng làm việc hiện đại và tiện nghi, được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.
Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, năng động và đề cao phát triển bản thân.
Các lớp đào tạo kỹ năng/kiến thức và chuyên môn công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

