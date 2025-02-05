Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 56 Gò Ô Môi, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
I.Giấy phép
II Hợp đồng
III Tham vấn/tư vấn pháp lý
BC kế hoạch và tiến độ thực hiện của từng dự án trước lúc thực hiện và sau khi hoàn thành
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ/ chuyên môn : Đại học chuyên ngành luật
Kinh nghiệm : 03 năm trở lên ở vị trí pháp chế
Năng lực: Năng lực thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến pháp lý.
Kỹ năng : Kỹ năng thực hiện thủ tục;
Kỹ năng giải quyết tình huống;
Kỹ năng quản lý công việc khoa học, hiệu quả;
Kỹ năng làm việc độc lập
Ngoại ngữ : Biết tiếng Hàn là 1 lợi thế
Ưu tiên : Có kinh nghiệm pháp chế cho chuỗi siêu thị hoặc hệ thống bán lẻ.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cao thảo thuận theo năng lực, kinh nghiệm/
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTNLĐ theo luật lao đông.
Thưởng tháng 13, tăng lương theo thâm niên...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
