Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56 Gò Ô Môi, Quận 7, Quận 7

I.Giấy phép

II Hợp đồng

III Tham vấn/tư vấn pháp lý

BC kế hoạch và tiến độ thực hiện của từng dự án trước lúc thực hiện và sau khi hoàn thành

Trình độ/ chuyên môn : Đại học chuyên ngành luật

Kinh nghiệm : 03 năm trở lên ở vị trí pháp chế

Năng lực: Năng lực thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến pháp lý.

Kỹ năng : Kỹ năng thực hiện thủ tục;

Kỹ năng giải quyết tình huống;

Kỹ năng quản lý công việc khoa học, hiệu quả;

Kỹ năng làm việc độc lập

Ngoại ngữ : Biết tiếng Hàn là 1 lợi thế

Ưu tiên : Có kinh nghiệm pháp chế cho chuỗi siêu thị hoặc hệ thống bán lẻ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cao thảo thuận theo năng lực, kinh nghiệm/

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTNLĐ theo luật lao đông.

Thưởng tháng 13, tăng lương theo thâm niên...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT

