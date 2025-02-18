Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty CP Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trách nhiệm

1. Tham gia giải quyết sự việc liên quan đến khiếu kiện, tranh tụng:

- Soạn thảo và kiểm tra các các tài liệu liên quan đến khiếu kiện, tố tụng;

- Tham gia xem xét, cho ý kiến về việc cung cấp thông tin cho các cá nhân/Tổ chức/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các công việc được phân công phụ trách;

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/ tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa Công ty với đối tác/người lao động khi có phân công, ủy quyền;

- Tham gia quá trình giải quyết khiếu nại/tranh chấp tại các cơ quan tố tụng, thi hành án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Công ty;

- Trực tiếp tham gia giải quyết, đối thoại theo ủy quyền của cấp thẩm quyền.

2. Tư vấn, hỗ trợ các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị các nội dung được phân công phụ trách:

- Hỗ trợ các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị giải quyết các tranh chấp, khiếu nại với khách hàng, đối tác,…nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Công ty;

- Tư vấn/hỗ trợ các Đơn vị trong việc đưa ra định hướng làm việc/trình bày quan điểm khi trao đổi/làm việc với Tổ chức/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền/Khách hàng/Đối tác,…trong các vụ việc giải quyết khiếu nại/tranh chấp/quá trình điều tra, truy tố, xét xử;

- Phát hiện, báo cáo kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu nại hoặc có tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp khiếu nại và đề xuất phương án giải quyết.