Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Dịch Vụ Bất Động Sản Phát Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm vững các tiêu chuẩn, văn bản của nhà nước về chỉ tiêu trong quy hoạch và xây dựng.

Phối hợp làm việc với chính quyền địa phương cho các công tác: Bổ sung các dự án vào QH ngành, QH chung của tỉnh, kế hoạch sử dụng đất, đấu thầu/đấu giá, thiết kế lập dự án (F/S), phê duyệt chủ trương đầu tư....

Xử lý các văn bản, giấy tờ pháp lý liên quan đến xúc tiến dự án.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành tài chính, quản lý dự án, quản trị kinh doanh.

Kinh nghiệm: Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kiến thức và kinh nghiệm về phân tích đầu tư bất động sản

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Dịch Vụ Bất Động Sản Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Dịch Vụ Bất Động Sản Phát Đạt

