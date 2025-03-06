Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Chuyên viên pháp chế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn chính xác và kịp thời cho Quản lý trực tiếp/CTQ về các vấn đề pháp chế;
- Kiểm tra tính pháp lý tất cả các giao dịch kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý như: Thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,…;
- Rà soát và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước về doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty;
- Thực hiện thu thập, nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan đến giải quyết khiếu nại/tranh tụng khi được Quản lý trực tiếp/CTQ yêu cầu;
- Đại diện làm việc với các đơn vị tư vấn pháp luật và các cơ quan hành chính nhà nước khi được Quản lý trực tiếp/CTQ yêu cầu;
- Tư vấn và soạn thảo các Hợp đồng, văn bản nội bộ liên quan đến hoạt động của Công ty: Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng liên doanh, liên kết, Hợp đồng chuyển nhượng và các thỏa thuận khác liên quan đến Khối lượng công việc được phân công;
- Phối hợp với các đơn vị trong việc cung cấp thông tin liên quan đến công việc của Phòng Pháp chế và các công việc được giao khác
- Nhận các nhiệm vụ, chỉ đạo khác từ Quản lý trực tiếp/CTQ và triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo nói trên;
- Giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đầy đủ, chính xác bằng văn bản cho Quản lý trực tiếp/CTQ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
- Trên 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các Công ty Chủ đầu tư bất động sản;
- Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng
- Khả năng tư duy, sáng tạo;
- Khả năng đánh giá và phân tích thông tin nhanh nhạy;
- Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt;
- Khả năng thích ứng và chịu được áp lực cao;
- Khả năng làm việc độc lập
- Am hiểu về các quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, luật doanh nghiệp, luật nhà ở, luật đầu tư, luật đấu thầu, lao động, luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước;
Đi du lịch nghỉ mát hàng năm;
Thưởng chuyên cần, thưởng HQCV quý, thưởng nóng theo quy định của Công ty;
Được cung cấp thiết bị làm việc, đồng phục định kỳ theo quy định;
Phụ cấp cơm hàng ngày, phụ cấp tăng ca;
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Tham gia đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, hỗ trợ các khóa học nâng cao nghiệp vụ;
Chế độ tăng lương hàng năm theo quy định;
Được hỗ trợ công tác phí;
Được hỗ trợ mua sản phẩm của Công ty với mức giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Địa điểm:

