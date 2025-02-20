Tuyển Chuyên viên pháp chế Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

+ Giám sát việc thực hiện các quy trình, tiêu chuẩn vận hành thực phẩm tại các cơ sở.

+ Đảm bảo duy trì các hoạt động về an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở. Chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp các đoàn thanh tra bên ngoài liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở.

+ Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến thực phẩm với phụ huynh và học sinh.

+ Lập kế hoạch làm việc của nhóm an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở và theo dõi việc kiểm tra tại từng công đoạn của quá trình chế biến: nhận hàng, lưu trữ, sơ chế, nấu nướng, chia suất, phục vụ & xử lý thực phẩm thừa.

+ Thực hiện việc lên thực đơn, kiểm tra bảng tính dinh dưỡng, triển khai với team trong việc kiểm tra định lượng giao nhận so với định lượng tiêu chuẩn.

+ Giải quyết các sự cố về thực phẩm tại cơ sở để có thể giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng từ sự cố thực phẩm gây ra.

+ Triển khai thực hiện các chương trình thực phẩm và giám sát các hoạt động về thực phẩm (ngày ẩm thực thế giới, lớp dạy nấu ăn…). Hỗ trợ việc tổ chức các chương trình hội thảo về thực phẩm tại các cơ sở theo kế hoạch định kỳ hàng năm.

+ Địa điểm làm việc: Quận 10 và có thể hỗ trợ các cơ sở khác của trường khi cần