Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Rà soát hồ sơ đấu thầu, hồ sơ dự án, hồ sơ hợp đồng và tham vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá ­­­trình đấu thầu của Công ty

- Chủ trì phối hợp với các Phòng ban liên quan và đối tác để rà soát, soạn thảo, đàm phán các Hợp đồng với Chủ đầu tư/ Tổng thầu

- Tham gia rà soát, cho ý kiến đối với các Hợp đồng Nhà thầu phụ/ Nhà cung cấp

- Soạn thảo/ rà soát công văn/ thông báo, thực hiện các báo cáo pháp lý tham vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng tại các Dự án

- Nghiên cứu hồ sơ, tư vấn pháp lý, đề xuất hướng giải quyết khi phát sinh vấn đề pháp lý tại các Dự án được phân công phụ trách

- Tham gia giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có) đối với công việc phụ trách

- Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, phân tích, tổng kết rút kinh nghiệm các Dự án đã thực hiện, đề xuất cải tiến

- Tham gia/ thực hiện đào tạo nội bộ về pháp lý hợp đồng

- Tư vấn, hỗ trợ các bộ phận khác về pháp lý hợp đồng khi có yêu cầu

- Báo cáo, cập nhật công việc cho cấp trên (Trưởng phòng Pháp chế/Giám đốc điều hành).

Trưởng phòng Pháp chế/Giám đốc điều hành

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật

- Kinh nghiệm:

Tối thiểu 03- 05 năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển dụng

Có kiến thức pháp lý về pháp luật dân sự, xây dựng, thương mại, đấu thầu, ...

Có kiến thức cơ bản về các mẫu Hợp đồng xây dựng trong nước, mẫu Hợp đồng FIDIC

- Kỹ năng:

Tư duy pháp lý, tư duy phản biện

Trình bày lập luận rõ ràng, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp thuyết phục

Kỹ năng quản lý công việc và quản lý các đơn vị cung cấp dịch vụ

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Kỹ năng soạn thảo văn bản, lập báo cáo

- Khác:

Có thể đi công tác ngắn ngày (không thường xuyên)

không thường xuyên

Chịu được áp lực công việc, tư duy tích cực

Cẩn trọng và kiên trì, chủ động và có trách nhiệm

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký hợp đồng lao động chính thức, lương thưởng hấp dẫn

- Các chế độ theo pháp luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác

- Được tham gia Bảo hiểm sức khoẻ: Bảo Việt

- Chế độ khám chữa bệnh tổng quát: 1 lần/năm

- Được đào tạo nghiệp vụ liên tục, thường xuyên có cơ hội tham gia các chuyên đề thực chiến

- Môi trường làm việc có hệ thống rõ ràng, chuyên nghiệp, năng động

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin