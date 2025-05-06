Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Xây dựng các Hợp đồng và các văn bản thoả thuận mẫu được áp dụng cho các giao dịch hàng ngày mang tính thường xuyên của Công ty;
Tham mưu, rà soát, soạn thảo các giao dịch, Hợp đồng phát sinh trong hoạt động kinh doanh;
Tham mưu, hỗ trợ soạn thảo các văn bản, công văn gửi cơ quan Ban ngành có thẩm quyền khi có yêu cầu;
Tham mưu, phối hợp với các Phòng/Ban xây dựng các Quy chế, Quy định, Quy trình liên quan đến hoạt động vận hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;
Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý có liên quan khác;
Đại diện Công ty tham gia tố tụng tại Toà án, giải quyết thi hành án để xử lý nợ hoặc các thủ tục tố tụng khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên những đổi mới của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của Công ty;
Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý theo quy định của Công ty;
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật;
Ưu tiên đã có chứng chỉ hành nghề luật sư;
Khả năng xử lý tình huống tốt; tư duy pháp lý tốt
Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, linh hoạt, có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng;
Độ tuổi: 25 tuổi trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 14.000.000 trở lên thỏa thuận theo năng lực
Thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết, hiệu quả công việc (KPI).
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau khi ký hợp đồng chính thức.
BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nội bộ hoặc tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ.
Du lịch, teambuilding hàng năm.
Quà tặng sinh nhật, 8/3, 20/10, Tết, Trung thu, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Nguyễn đình chiểu, Đa kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

