Tuyển Chuyên viên pháp chế Trường Đại học Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Tư vấn và hỗ trợ pháp lý

- Kiểm tra tính pháp lý các hợp đồng, soạn thảo, xem xét, thương lượng, đàm phán văn bản liên quan đến hoạt động hàng ngày của Nhà trường;

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, ban hành nội quy, quy chế của Nhà trường;

- Thẩm định tính pháp lý của các văn bản do Ban giám hiệu ban hành;

- Đánh giá và dự báo rủi ro pháp lý, đề xuất các phương án phòng ngừa rủi ro phù hợp;

- Trực tiếp xây dựng chính sách pháp lý chiến lược, góp ý vào các quy định nội bộ và hợp đồng tiêu chuẩn.

2. Xử lý hợp đồng và thủ tục pháp lý

- Rà soát, soạn thảo, xem xét và thẩm định tính hợp pháp, pháp lý của các văn bản, hợp đồng,

- Tham gia thương lượng đàm phán với đối tác, nhà cung cấp;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng và pháp luật;

- Tham mưu và giải quyết các khiếu nại, tố cáo phát sinh trong nội bộ Nhà trường hoặc với đối tác bảo đảm tuân thủ Pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà trường.

3. Đảm bảo chức năng tuân thủ

- Đảm bảo toàn bộ hoạt động của Nhà trường và các Đơn vị trực thuộc Nhà trường tuân thủ quy định pháp luật;