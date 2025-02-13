Tuyển Chuyên viên pháp chế Trường Đại học Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trường Đại học Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Trường Đại học Thăng Long

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Trường Đại học Thăng Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tư vấn và hỗ trợ pháp lý
- Kiểm tra tính pháp lý các hợp đồng, soạn thảo, xem xét, thương lượng, đàm phán văn bản liên quan đến hoạt động hàng ngày của Nhà trường;
- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, ban hành nội quy, quy chế của Nhà trường;
- Thẩm định tính pháp lý của các văn bản do Ban giám hiệu ban hành;
- Đánh giá và dự báo rủi ro pháp lý, đề xuất các phương án phòng ngừa rủi ro phù hợp;
- Trực tiếp xây dựng chính sách pháp lý chiến lược, góp ý vào các quy định nội bộ và hợp đồng tiêu chuẩn.
2. Xử lý hợp đồng và thủ tục pháp lý
- Rà soát, soạn thảo, xem xét và thẩm định tính hợp pháp, pháp lý của các văn bản, hợp đồng,
- Tham gia thương lượng đàm phán với đối tác, nhà cung cấp;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng và pháp luật;
- Tham mưu và giải quyết các khiếu nại, tố cáo phát sinh trong nội bộ Nhà trường hoặc với đối tác bảo đảm tuân thủ Pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà trường.
3. Đảm bảo chức năng tuân thủ
- Đảm bảo toàn bộ hoạt động của Nhà trường và các Đơn vị trực thuộc Nhà trường tuân thủ quy định pháp luật;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Trường Đại học Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học Thăng Long

Trường Đại học Thăng Long

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

