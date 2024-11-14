Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: ARR Holding, số 24

- 26 đường B4, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

I. Thiết kế đồ họa (Graphic Designer) (70%)
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông (banner, poster, catalogue, tờ rơi, standee, POSM...) phục vụ cho các hoạt động marketing và sự kiện.
- Chịu trách nhiệm thiết kế hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, Website...).
- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hình ảnh thương hiệu được nhất quán và nổi bật trên mọi nền tảng.
- Đưa ra ý tưởng và thực hiện các thiết kế sáng tạo, phù hợp với định hướng của từng chiến dịch thương hiệu.
II. Trade Marketing (30%)
- Làm việc với Nhà in để xử lý các công việc in ấn, nghiệm thu & thanh toán
- Đưa ra ý tưởng và triển khai các hoạt động Trade Marketing nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng tại các kênh phân phối (cửa hàng, showroom, đại lý...)
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chương trình Trade Marketing, từ đó đề xuất các điều chỉnh phù hợp.
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện bán hàng, trưng bày sản phẩm và các hoạt động khuyến mãi tại điểm bán.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và marketing.
- Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator hoặc các công cụ tương đương.
- Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm tốt, có khả năng chịu được áp lực công việc.
- Có kiến thức về Trade Marketing và các kênh phân phối là một lợi thế.
- Sáng tạo, cẩn thận, và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân;
- Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng

Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, TTTM Savico Long Biên, 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

