Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: ARR Holding, số 24 - 26 đường B4, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức

I. Thiết kế đồ họa (Graphic Designer) (70%)

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông (banner, poster, catalogue, tờ rơi, standee, POSM...) phục vụ cho các hoạt động marketing và sự kiện.

- Chịu trách nhiệm thiết kế hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, Website...).

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hình ảnh thương hiệu được nhất quán và nổi bật trên mọi nền tảng.

- Đưa ra ý tưởng và thực hiện các thiết kế sáng tạo, phù hợp với định hướng của từng chiến dịch thương hiệu.

II. Trade Marketing (30%)

- Làm việc với Nhà in để xử lý các công việc in ấn, nghiệm thu & thanh toán

- Đưa ra ý tưởng và triển khai các hoạt động Trade Marketing nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng tại các kênh phân phối (cửa hàng, showroom, đại lý...)

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chương trình Trade Marketing, từ đó đề xuất các điều chỉnh phù hợp.

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện bán hàng, trưng bày sản phẩm và các hoạt động khuyến mãi tại điểm bán.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và marketing.

- Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator hoặc các công cụ tương đương.

- Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm tốt, có khả năng chịu được áp lực công việc.

- Có kiến thức về Trade Marketing và các kênh phân phối là một lợi thế.

- Sáng tạo, cẩn thận, và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân;

- Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng

