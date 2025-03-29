Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
- Hồ Chí Minh: 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế, số hóa và sáng tạo ấn phẩm phù hợp với hình thức và nội dung chương trình đào tạo gồm: Tài liệu giảng dạy (đa dạng hình thức), tài liệu học viên, POSM (Catalogue, Flyer, Brochure, Leaflet,Standee, Print Ads, Banner, Banner Website, Poster, Pano v.v...), ấn phẩm truyền thông khóa học, bản tin đào tạo.
- Tìm kiếm và làm việc các nhà cung cấp liên quan, tham gia quá trình sáng tạo ý tưởng sản xuất, in ấn, gia công nhằm đảm bảo đầu ra cuối cùng của các ấn phẩm đào tạo;
- Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng/ nội dung cho các ấn phẩm và chương trình đào tạo tại Trung tâm.
- Phối hợp xây dựng nội dung, hình ảnh, bài viết, bảng tin,... phục vụ công tác truyền thông các khóa học, chương trình, hoạt động tại Trung tâm
- Vận hành và phát triển các kênh truyền thông nội bộ (Stream, Sway, Yammer, Teams, LMS ...)
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trung tâm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên Nam, Có 3 kinh nghiệm và am hiểu về việc sản xuất, in ấn ấn phẩm, POSM.
- Có khả năng xây dựng kịch bản cho các clip đào tạo. Cập nhật các xu hướng mới để sáng tạo nội dung cho ấn phẩm, video.
