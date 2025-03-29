Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Thiết kế, số hóa và sáng tạo ấn phẩm phù hợp với hình thức và nội dung chương trình đào tạo gồm: Tài liệu giảng dạy (đa dạng hình thức), tài liệu học viên, POSM (Catalogue, Flyer, Brochure, Leaflet,Standee, Print Ads, Banner, Banner Website, Poster, Pano v.v...), ấn phẩm truyền thông khóa học, bản tin đào tạo.

- Tìm kiếm và làm việc các nhà cung cấp liên quan, tham gia quá trình sáng tạo ý tưởng sản xuất, in ấn, gia công nhằm đảm bảo đầu ra cuối cùng của các ấn phẩm đào tạo;

- Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng/ nội dung cho các ấn phẩm và chương trình đào tạo tại Trung tâm.

- Phối hợp xây dựng nội dung, hình ảnh, bài viết, bảng tin,... phục vụ công tác truyền thông các khóa học, chương trình, hoạt động tại Trung tâm

- Vận hành và phát triển các kênh truyền thông nội bộ (Stream, Sway, Yammer, Teams, LMS ...)

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trung tâm.