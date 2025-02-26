Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Hygge làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Editing, retouching, and enhancing images for online shopping platforms and SNS exposure.

• Chỉnh sửa hình ảnh phù hợp với nền tảng mua sắm trực tuyến và hiển thị lên SNS

• Preference for candidates with photography experience in e-commerce companies.

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm chụp ảnh sản phẩm tại các công ty thương mại điện tử.

• Proficiency in photo shooting and editing software (Photoshop/Lightroom/Illustrator) is preferred.

• Ưu tiên ứng viên thành tạo sử dụng phần mềm chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop/Lightroom/Illustrator)

• Planning, managing, and creating product detail pages.

• Lên kế hoạch, tổ chức, và tạo dựng trang hình ảnh sản phẩm

• Planning and creating marketing materials and advertisements.

• Lập kế hoạch, tạo dựng sản phẩm quảng cáo.

• Designing product packaging and printed materials.

• Thiết kế và in ấn bao bì sản phẩm.

• Analyzing design trends and proposing creative designs that reflect the latest trends.

• Phân tích xu hướng và đề xuất các thiết kế theo xu hướng.