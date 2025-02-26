Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Hygge làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Hygge
- Hồ Chí Minh: 27
- 29 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17,Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
• Editing, retouching, and enhancing images for online shopping platforms and SNS exposure.
• Chỉnh sửa hình ảnh phù hợp với nền tảng mua sắm trực tuyến và hiển thị lên SNS
• Preference for candidates with photography experience in e-commerce companies.
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm chụp ảnh sản phẩm tại các công ty thương mại điện tử.
• Proficiency in photo shooting and editing software (Photoshop/Lightroom/Illustrator) is preferred.
• Ưu tiên ứng viên thành tạo sử dụng phần mềm chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop/Lightroom/Illustrator)
• Planning, managing, and creating product detail pages.
• Lên kế hoạch, tổ chức, và tạo dựng trang hình ảnh sản phẩm
• Planning and creating marketing materials and advertisements.
• Lập kế hoạch, tạo dựng sản phẩm quảng cáo.
• Designing product packaging and printed materials.
• Thiết kế và in ấn bao bì sản phẩm.
• Analyzing design trends and proposing creative designs that reflect the latest trends.
• Phân tích xu hướng và đề xuất các thiết kế theo xu hướng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Hygge Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hygge
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
