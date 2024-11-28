Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH ELE FUTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ELE FUTURE
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY TNHH ELE FUTURE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm hiểu và khai thác nhu cầu khách hàng, tư vấn và thuyết phục khách hàng tiềm năng từ nguồn data của công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để đảm bảo tỷ lệ tái đăng ký.
Lập kế hoạch công việc hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo đạt chỉ tiêu.
Phối hợp với Bộ phận Marketing thực hiện các chương trình PR, các sự kiện, nghiên cứu và phân tích thị trường theo sự phân công để thiết lập dữ liệu khách hàng tiềm năng.
Thực hiện các báo cáo đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của cấp quản lý.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Độ tuổi: từ 20 – 27 tuổi
Có kinh nghiệm sales ít nhất 06 tháng trong các lĩnh vực: giáo dục, bất động sản, du lịch, thẩm mỹ, bảo hiểm, ngân hàng...
Yêu thích trẻ em cũng như công việc Kinh doanh/Telesales/Dịch vụ khách hàng.
Có khả năng chịu áp lực KPI công việc.
Có tư duy làm việc độc lập, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm cao với công việc cùng tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
Giao tiếp lưu loát, năng động, chăm chỉ, kiên nhẫn.

Tại CÔNG TY TNHH ELE FUTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng + Thưởng hoa hồng + Phụ cấp
Thưởng cuối năm khi đạt KPI đề ra.
Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Tham gia các chương trình du lịch, nghỉ mát, team building hàng năm của công ty.
Môi trường làm việc cởi mở, năng động, thân thiện giúp nhân viên thỏa sức sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELE FUTURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ELE FUTURE

CÔNG TY TNHH ELE FUTURE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 805, Tầng 08, Cao Ốc Daiminh Convention, 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

