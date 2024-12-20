Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhà Máy TECOMEN ( Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ. Hưng Yên), Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng hàng tuần/ quý/ năm

Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng lập ngân sách tuyển dụng cho các kênh tuyển dụng

Tuyển dụng đủ công nhân đáp ứng yêu cầu của kế hoạch SX;

Tuyển nhân sự gián tiếp (khối văn phòng)

Xây dựng các kênh/ nguồn tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất

Xây dựng cơ sở giữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng

Lập kế hoạch và triển khai thực hiện phát triển thương hiệu tuyển dụng

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các khóa học và chương trình đào tạo theo quy định của khối, Ban, phòng Công ty

- Các công việc khác do cấp trên giao

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên nghành : Quản trị nhân lực, kinh tế, nhân sự..

có từ 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng tại các công ty sản xuất các nghành hàng điện, điện tử.

có kinh nghiệm tuyển dụng số lượng lớn.

Tính cách thiện chiến , nhiều năng lượng, có tinh thần trách nhiệm, làm viêc, chịu đc áp lực công việc

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội - Hưng Yên (Khuất Duy Tiến / Hoàng Mai / Thanh Trì / Gia Lâm / Phố Nối...)

- Nghỉ 1 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng

- Thưởng thành tích, thưởng cuối năm

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc ( Laptop....)

- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambulding, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân

- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

