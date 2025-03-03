Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Tú Mỡ - Trung Hòa - Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng được phân bổ theo kế hoạch tuyển dụng

- Chuẩn bị nội dung, hình ảnh đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng, tiến hành đăng tuyển trên các nền tảng

- Phân tích hồ sơ, sàng lọc ứng viên phù hợp thực hiện phỏng vấn qua điện thoại và trực tiếp

- Chịu trách nhiệm và tổng hợp kết quả phỏng vấn, sắp xếp phỏng vấn các hồ sơ đạt và theo dõi quá trình phỏng vấn với Khách hàng

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng

- Tìm kiếm và đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả. Phụ trách quản lý các kênh tuyển dụng

- Chịu trách nhiệm quản lý website, fanpage tuyển dụng và các tài khoản tuyển dụng của Công ty

- Xây dựng hình ảnh phục vụ cho mục đích tuyển dụng, thương hiệu tuyển dụng

- Thực hiện báo cáo, kết quả tuyển dụng, cập nhật hồ sơ/ quá trình tuyển dụng đầy đủ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: từ 25 - 35 tuổi

• Trình độ: Cao Đẳng trở lên các ngành Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, Sư phạm, kinh tế hoặc ngành có liên quan.

• Kỹ năng: làm việc độc lập, báo cáo, phân tích, đánh giá …

- Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point,...)

- Có 2 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10.000.000đ trở lên + PC + Hoa Hồng + Thưởng

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kiến thức

Được đào tạo thêm kỹ năng xử lý tình huống, xử lý cách từ chối

Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, lương T13, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe nghỉ mát định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

