Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo đáp ứng nguồn lực cho Vùng kinh doanh một cách chủ động và kịp thời:

- Nắm rõ nhu cầu nhân sự của Vùng để lên kế hoạch tuyển dụng hợp lý

- Triển khai thực hiện các hoạt động tuyển dụng: tạo nguồn, sàng lọc ứng viên, phỏng vấn tuyển dụng...

- Tiếp nhận và hướng dẫn hội nhập nhân viên mới

Nắm bắt tình hình nhân sự để cập nhật và tham mưu kịp thời cho Vùng:

- Tương tác với nhân viên các cấp để tìm hiểu, nắm bắt thông tin và hỗ trợ giải quyết khó khăn, thắc mắc liên quan nhân sự

- Phối hợp với Vùng các hoạt động thúc đẩy tinh thần nhân viên

Quản lý các hoạt động nhân sự tại Vùng:

- Trung gian tiếp nhận và hòa giải các vấn đề liên quan đến nhân sự tại Vùng

- Truyền tải các chính sách nhân sự đến vùng một cách rõ ràng; hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của Nhân viên

- Truyền tải các thông điệp về văn hóa, giá trị cốt lõi... của Công ty đến các thành viên

Các báo cáo và công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 24 – 30 tuổi.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, QTKD hoặc các ngành liên quan

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.

- Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ.

- Có kiến thức cơ bản về Quản trị nhân sự, Luật lao động

- Có kinh nghiệm lĩnh vực Nhân sự/ Tuyển dụng từ 02 năm trở lên.

- Có kinh nghiệm tuyển dụng tỉnh thuộc các công ty kinh doanh bán lẻ, chuỗi cửa hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân;

- Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc;

- Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện;

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN;

- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân;

- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh;

- Khám sức khỏe định kỳ;

- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

