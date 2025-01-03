Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường D1, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

1.Tuyển dụng (60%)

+ Lập kế hoạch tuyển dụng và triển khai kế hoạch.

+ Tuyển dụng nhân viên văn phòng các phòng ban.

+ Tuyển dụng công nhân các dự án.

+ Lập báo cáo tuần, tháng theo yêu cầu của trưởng phòng.

+ Tìm kiếm và khai thác các nguồn tuyển dụng.

+ Khảo sát, tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh về cơ chế tuyển dụng nhân sự.

+ Thực hiện tiếp nhận nhân sự mới.

+ Báo các kết quả tuyển dụng.

+ Xử lý các công việc khác.

2. Nhân sự (40%)

+ Quản lý và theo dõi biến động nhân sự.

+ Tham gia xây dựng, đề xuất, điều chỉnh hệ thống quy trình, chế độ phúc lợi của công ty nhằm thu hút nguồn lao động.

+ Thực hiện và hoàn thiện các thủ tục về HĐLĐ, soạn thảo và ban hành các quyết định điều chuyển, bổ nhiệm , tăng lương ...

+ Giải quyết các thủ tục cho nhân sự nghỉ việc.

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành quản trị nhân lực,quản trị kinh doanh,..

+ Chăm chỉ, cầu tiến, có khả năng làm việc với cường độ cao.

+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

+ Ngoại hình ưa nhìn, có phương tiện đi lại.

+ Sau khi tuyển dụng sẽ được đào tạo kỹ năng kiểm soát, quản lý.

+ Thành thạo tin học VP word, excel ...

Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

+ Sau 3 tháng sẽ có thêm hoa hồng khi tuyển được nhân sự.

+ Đối với các ứng viên đã có kinh nghiệm, công ty sẽ có đánh giá và offer mức lương phù hợp.

+ Được làm việc trong môi trường ổn định và phát triển.

+ Được thưởng các ngày lễ, Tết, các chế độ phúc lợi (thăm hỏi, hiếu, hỉ....) của công ty theo quy định.

+ Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

+ Tham gia các hoạt động du xuân, nghỉ mát theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ

