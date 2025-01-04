Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12, VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Thực hiện tất cả các hoạt động tuyển dụng từ việc đăng tuyển, phỏng vấn ứng viên đến việc hoàn tất quy trình tuyển dụng.

Hỗ trợ và làm việc với đội ngũ hiệu suất cao, giúp đỡ nhiều ứng viên tìm được công việc phù hợp.

Đăng tuyển và quảng bá các vị trí tuyển dụng trên các trang web việc làm và các kênh tuyển dụng khác.

Tìm kiếm và kết nối ứng viên tiềm năng qua các nhóm chuyên ngành trên mạng xã hội.

Tiến hành phỏng vấn trực tiếp ứng viên cho các vị trí đa dạng như: bán hàng, telesale, trưởng nhóm bán hàng, nhân viên văn phòng, v.v.

Theo dõi và hỗ trợ ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng, đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng tại các công ty tuyển dụng quy mô lớn (Mass Recruiter).

Am hiểu về các phương pháp tìm kiếm ứng viên qua mạng xã hội và các trang web tuyển dụng chuyên nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ công chúng tốt, dễ dàng tạo dựng mối quan hệ với ứng viên.

Có kinh nghiệm chỉnh sửa video và tham gia các hoạt động trên TikTok là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 triệu VND/tháng (gross) + thưởng.

Thưởng tháng 13, tháng 14 theo KPI công ty.

Bảo hiểm xã hội đầy đủ, các chuyến du lịch hàng năm.

Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9:00 AM đến 6:00 PM.

Cung cấp laptop cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin