Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Saigon Apartment Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược tuyển dụng hiệu quả nhằm thu hút ứng viên chất lượng cao.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nhân sự.

Quản lý hồ sơ ứng viên, cập nhật thông tin tuyển dụng.

Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận Nhân sự khi được yêu cầu.

Làm việc trực tiếp với các bộ phận khác trong công ty để hiểu rõ nhu cầu tuyển dụng.

Phối hợp với các công ty tuyển dụng bên ngoài nếu cần thiết.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về tuyển dụng của công ty và pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.

Nắm vững các kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ tích cực trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản hoặc tư vấn.

Tại Công ty CP Saigon Apartment Management Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Saigon Apartment Management

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin