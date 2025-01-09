Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1A/9 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

TUYỂN DỤNG (80%)
TUYỂN DỤNG
Khảo sát, tổng hợp nhu cầu, phối hợp với TBP lên kế hoạch về nguồn nhân lực và xây dựng định biên nhân sự định kỳ.
Thực hiện tuyển dụng và đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân sự cho các vị trí khối Văn Phòng, khối dự án, khối kỹ thuật , khối nhà xưởng ..của Công ty theo đúng quy trình.
Thực hiện công tác truyền thông tuyển dụng trên Fanpage Facebook, LinkedIn, Website.
Kết nối tham gia hội chợ việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm và qua các buổi Job Fair tại các trường Đại Học.
Cập nhật thông tin thị trường về tình hình tuyển dụng, đưa ra đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng
Báo cáo kết quả & phân tích tình hình và đánh giá hiệu quả tuyển dụng.
QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHÂN SỰ (20%)
QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHÂN SỰ
Cập nhật thông tin data nhân sự
Theo dõi hợp đồng lao động thử việc, chính thức, thời vụ
Theo dõi và làm thủ tục nhân sự thôi việc
Cơ cấu tổ chức: lập sơ đồ tổ chức, quyết định, thông báo nhân sự
Công việc hành chính khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản lý nhân sự, Tâm lý học..
Có tối thiểu 3 - 5 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự khối ngành kỹ thuật: Môi trường, Xây dựng, Cơ khí.
Ưu tiên ứng viên có mạng lưới quan hệ tốt trong lĩnh vực Nhân sự liên kết với các trường đại học khối ngành kỹ thuật và những câu lạc bộ trực thuộc
Có kiến thức cơ bản về Quản trị nhân sự, đặc biệt là lĩnh vực tuyển dụng
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc là một lợi thế
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả
Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tuyển dụng và quản trị nhân sự
Thưởng + tăng lương định kỳ 1 lần/Năm theo hiệu quả công việc
Thưởng thâm niên cho nhân viên có sự gắn bó tại từ năm thứ 2 trở đi từ 1.4-1.8 triệu/ năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động
Các hoạt động tập thể: Du lịch hằng năm, Teambuilding, Gameshow, CLB Bóng đá,..
Các hoạt động công đoàn: Sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ sự, quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, thưởng các dịp lễ tết...
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lĩnh vực nhân sự
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1A/9 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

