Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2, Quận 2

Chuyên viên tuyển dụng

Tìm kiếm và thu hút nhân tài trên các nền tảng mạng xã hội, các trang tin tuyển dụng và các kênh offline và các nền tảng nội bộ từ các kênh marketing của công ty

Phỏng vấn, sàng lọc, đánh giá và đưa ra quyết định tuyển dụng và thông báo kết quả tuyển dụng cho ứng viên trúng tuyển

Hỗ trợ và chăm sóc các ứng viên trong toàn bộ quá trình nhận việc.

Phối hợp với trưởng bộ phận và phòng marketing xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Yêu Cầu Công Việc

Có thể nhận việc sau tết

Có > 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Độ tuổi > 22 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng Canva,...

Chăm chỉ, nhiệt tình, tuân thủ, chủ động học hỏi

Tác phong chuẩn chỉnh, phong thái tự tin

Có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục

Nhanh nhẹn và yêu thích sáng tạo

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 17.000.000 - 20.000.000

Được tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT,...

Thưởng lễ, tết, tháng 13, thưởng hiệu quả

Cung cấp thiết bị làm việc

Tham gia event, team-building, sinh nhật,...

Đào tạo chuyên sâu năng lực quản lý và lãnh đạo

Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

