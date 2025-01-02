Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và thu hút nhân tài trên các nền tảng mạng xã hội, các trang tin tuyển dụng và các kênh offline và các nền tảng nội bộ từ các kênh marketing của công ty
Phỏng vấn, sàng lọc, đánh giá và đưa ra quyết định tuyển dụng và thông báo kết quả tuyển dụng cho ứng viên trúng tuyển
Hỗ trợ và chăm sóc các ứng viên trong toàn bộ quá trình nhận việc.
Phối hợp với trưởng bộ phận và phòng marketing xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể nhận việc sau tết
Có > 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Độ tuổi > 22 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng Canva,...
Chăm chỉ, nhiệt tình, tuân thủ, chủ động học hỏi
Tác phong chuẩn chỉnh, phong thái tự tin
Có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục
Nhanh nhẹn và yêu thích sáng tạo
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 17.000.000 - 20.000.000
Được tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT,...
Thưởng lễ, tết, tháng 13, thưởng hiệu quả
Cung cấp thiết bị làm việc
Tham gia event, team-building, sinh nhật,...
Đào tạo chuyên sâu năng lực quản lý và lãnh đạo
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
