Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ANITIME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 đường số 5, khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Phụ trách thực hiện công tác tuyển mass khối công nhân vệ sinh:

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ bộ phận Vệ sinh công nghiệp.

Lên kế hoạch tuyển dụng đểđáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng, thời điểm.

Tìm kiếm và mở rộng nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng; đăng tin, lọc hồ sơ và đề xuất các phương án tuyển dụng hiệu quả.

Trực tiếp đến các khu vực triển khai dự án để tìm kiếm nhân sự, công việc di chuyển thường xuyên đến các quận huyện.

công việc di chuyển thường xuyên đến các quận huyện.

Thực hiện phỏng vấn, tiếp nhận nhân sự, và thu thập hồ sơ của nhân viên.

Kết hợp với các giám sát khu vực triển khai nhân sự tại dự án khi cần.

Báo cáo tình hình tuyển dụng và đánh giá hiệu quả các phương pháp tuyển dụng.

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng;

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan, Ưu tiên kinh nghiệm tuyển dụng lao động phổ thông ngành Vệ sinh Công nghiệp

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Kỹ năng giao tiếp, sơ vấn tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục ứng viên.

Chịu khó, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Sẵn sàng di chuyển đến các quận huyện, khu vực dự án để tuyển dụng

Sử dụng tốt các phương tiện truyền thông và mạng xã hội phục vụ cho công việc tuyển dụng

Có khả năng làm việc độc lập, nhiệt tình và tinh thần học hỏi cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANITIME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13,000,000 VNĐ đến 15,000,000 VNĐ/ tháng (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng tuyển dụng

Thưởng lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13,...

Tham gia BHXH theo quy định pháp luật

Thưởng tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANITIME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin