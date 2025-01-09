Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

− Căn cứ phiếu đề xuất tuyển dụng, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng ban.

− Lên kế hoạch tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng theo yêu cầu.

− Đề xuất, lên kế hoạch trình duyệt chi phí tuyển dụng (nếu có).

− Thông báo, đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu.

− Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ, kết hợp với phòng ban yêu cầu, lên lịch hẹn phỏng vấn, gửi thư mời phỏng vấn tới ứng viên.

− Tiến hành phỏng vấn sơ bộ đối với các ứng viên.

− Kết hợp với phòng ban liên quan tổ chức phỏng vấn chuyên môn.

− Gửi thông báo kết quả phỏng tới từng ứng viên.

− Gửi thư mời nhận việc đối với ứng viên đạt phỏng vấn.

− Kiểm tra hồ sơ, làm các thủ tục cho nhân viên mới nhận việc.

− Hướng dẫn, phổ biến cho nhân viên mới về các chính sách, quy định của Công ty.

− Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

− Hoàn tất thủ tục, bàn giao nhân sự mới cho phòng ban liên quan tiếp nhận công việc

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Giới tính: Nam/ Nữ

Độ tuổi: 25-35

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.

Số năm kinh nghiệm: có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự nghành dịch vụ nhà hàng khách sạn, chuỗi bán lẻ,.......

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí nightlife.

Kỹ năng: kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn tốt sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm liên quan, chịu được áp lực trong công việc.

Tính cách: nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, biết lắng nghe, cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 - 12 triệu

Thưởng vào các ngày lễ, tết

Lương tháng 13

