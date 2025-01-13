Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH FRIENDIFY AI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2, Quận 2

Phân tích yêu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp.

Tìm kiếm, thu hút, tạo nguồn ứng viên thông qua kênh tuyển dụng, các phương tiện truyền thông, các website tuyển dụng ...

Nghiên cứu, cập nhật và áp dụng các phương pháp tuyển dụng tối ưu cho bộ phận nhân sự.

Đăng tin tuyển dụng, khai thác và tìm kiếm nguồn ứng viên (ưu tiên có sẵn nguồn ứng viên)

Tiến hành sàng lọc ứng viên bằng các phương pháp phỏng vấn, sơ vấn ...

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn và đề xuất kết quả phỏng vấn.

Thực hiện các thủ tục tiếp nhận, giới thiệu và đào tạo định hướng cho nhân viên mới nhận việc.

Theo dõi, tương tác và hỗ trợ ứng viên xuyên suốt quá trình tuyển dụng cho đến khi ký Hợp đồng chính thức.

Thực hiện các báo cáo và kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, và các ngành liên quan

Khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, chịu được áp lực cao trong công việc.

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng (ưu tiên ứng viên từng tuyển dụng các vị trí trong lĩnh vực IT, Blockchain)

Có khả năng học hỏi nhanh, làm việc nghiên cứu độc lập, biết lắng nghe.

Yêu thích công việc và có mong muốn gắn bó lâu dài để phát triển cùng công ty.

Tại CÔNG TY TNHH FRIENDIFY AI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 8AM – 5PM từ Thứ 2 – Thứ 6

Mức lương cạnh tranh

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Lương tháng 13 và thưởng dự án

Giải thưởng cho nhân viên xuất sắc của team/công ty (bonus 1 tháng lương)

Tổ chức sinh nhật hàng tháng, các mini party cho các dịp lễ như Trung thu, Halloween, Giáng sinh, Tết,...

Đồ ăn và nước uống ở khu vực pantry

Cơ hội training tại Hàn dành cho nhân viên công tác lâu năm tại công ty

Phỏng vấn và nhận việc sau Tết

