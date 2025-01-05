Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phụ trách thực hiện công tác tuyển mass khối công nhân vệ sinh;

Đăng tin lên các trang web, mạng xã hội để tìm kiếm nguồn ứng viên có nhu cầu làm việc;

Phỏng vấn và hoàn tất các thủ tục cho ứng viên đăng kí làm việc;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp Quản lý trực tiếp;

Công việc có thể yêu cầu di chuyển các quận huyện để phỏng vấn (khi cần)

Tuổi từ 25 - 35;

Trình độ : Cao đẳng;

3 - 4 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;

Ưu tiên kinh nghiệm tuyển dụng lao động phổ thông ngành Vệ sinh Công nghiệp, Bảo vệ...;

Giao tiếp tốt;

Kỹ năng phỏng vấn;

Kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần đồng đội cao;

Có thể đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước;

Lương tháng 13, thưởng lễ tết...;

Khám sức khỏe hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH

