Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 39 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Phụ trách thực hiện công tác tuyển mass khối công nhân vệ sinh;
Đăng tin lên các trang web, mạng xã hội để tìm kiếm nguồn ứng viên có nhu cầu làm việc;
Phỏng vấn và hoàn tất các thủ tục cho ứng viên đăng kí làm việc;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp Quản lý trực tiếp;
Công việc có thể yêu cầu di chuyển các quận huyện để phỏng vấn (khi cần)
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 25 - 35;
Trình độ : Cao đẳng;
3 - 4 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
Ưu tiên kinh nghiệm tuyển dụng lao động phổ thông ngành Vệ sinh Công nghiệp, Bảo vệ...;
Giao tiếp tốt;
Kỹ năng phỏng vấn;
Kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần đồng đội cao;
Có thể đi công tác.
Trình độ : Cao đẳng;
3 - 4 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
Ưu tiên kinh nghiệm tuyển dụng lao động phổ thông ngành Vệ sinh Công nghiệp, Bảo vệ...;
Giao tiếp tốt;
Kỹ năng phỏng vấn;
Kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần đồng đội cao;
Có thể đi công tác.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước;
Lương tháng 13, thưởng lễ tết...;
Khám sức khỏe hàng năm.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết...;
Khám sức khỏe hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI