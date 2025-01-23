Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 Đường D4, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng ban,

Tiến hành tuyển dụng nhân sự cho các vị trí thuộc các bộ phận trong công ty.

Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên và tổ chức các buổi phỏng vấn.

Đánh giá và đưa ra quyết định tuyển chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc.

Quản lý và duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến tuyển dụng như soạn thảo hợp đồng, theo dõi quá trình, chính sách tuyển dụng và báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ.

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành liên quan Quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự.

Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn, đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Am hiểu các công cụ tuyển dụng online, mạng xã hội, và các phương pháp tìm kiếm ứng viên.

Cẩn thận, chi tiết và có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel).

Lương cơ bản từ 10,000,000 đến 20,000,000 đồng/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).

Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm

Team building, du lịch, nghỉ mát.

Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.

Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi.

Cơ hội phát triển bản thân.

