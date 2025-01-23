Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 9 Đường D4, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng ban,
Tiến hành tuyển dụng nhân sự cho các vị trí thuộc các bộ phận trong công ty.
Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên và tổ chức các buổi phỏng vấn.
Đánh giá và đưa ra quyết định tuyển chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc.
Quản lý và duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng.
Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến tuyển dụng như soạn thảo hợp đồng, theo dõi quá trình, chính sách tuyển dụng và báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành liên quan Quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự.
Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn, đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Am hiểu các công cụ tuyển dụng online, mạng xã hội, và các phương pháp tìm kiếm ứng viên.
Cẩn thận, chi tiết và có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel).

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10,000,000 đến 20,000,000 đồng/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).
Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm
Team building, du lịch, nghỉ mát.
Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.
Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi.
Cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Đường D4, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

