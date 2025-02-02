Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 đường số 9 phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

1. Tuyển dụng (60%)

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ Trưởng phòng

Lên kế hoạch tuyển dụng đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng, thời điểm.

Xây dựng kênh, phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty, tạo nguồn ứng viên hiệu quả.

Trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển dụng (Tìm kiếm nguồn ứng viên, gọi điện sơ vấn, phỏng vấn, thông báo nhận việc)

Báo cáo tình hình tuyển dụng & đo lường hiệu quả tuyển dụng, dự báo xu hướng tuyển dụng phù hợp.

Thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao

2. Đào tạo (40%)

Xây dựng và lập kế hoạch đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho nhân viên

Tổ chức, thực hiện và theo dõi các khóa học/chương trình đào tạo của công ty và đánh giá chất lượng nhân sự sau đào tạo

Thực hiện công tác đào tạo của công ty: đào tạo hội nhập nhân viên mới, tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên công ty;

Lập báo cáo tổng kết, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, chuyên ngành quản trị nhân lực, kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.

Độ tuổi: 1995 - 2002

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong các công việc tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển mass lao động phổ thông, telesales,..

Có kinh nghiệm đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng, đào tạo Online/Offline.

Biết xây dựng tài liệu, giáo trình đào tạo

Một số kỹ năng cần có:

Kỹ năng giao tiếp, sơ vấn tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục ứng viên.

Kỹ năng sắp xếp thời gian, công việc khoa học, hiệu quả cao, đảm bảo công việc trôi chảy, không bị trì trệ.

Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt, xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập + làm việc nhóm

Kỹ năng tư duy logic, khả năng xây dựng kế hoạch

Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo

Cầu tiến, tích cực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

1. Thu nhập hấp dẫn:

Lương cứng: 6,000,000 VND - 9,000,000 VND tuỳ năng lực

Thưởng hiệu suất: theo chính sách tuyển dụng của ông ty

2. Phúc lợi khác:

Chế độ nghỉ lễ tết, nghỉ phép năm hưởng lương, 100% đóng bảo hiểm theo quy định đầy đủ

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cầu tiến, cùng phát triển

Là sân chơi công bằng, minh bạch cho toàn bộ CBNV.

Có cơ hội phát triển lên trưởng nhóm tuyển dụng nếu kết quả công việc vượt trội, có tư duy làm việc tốt, biết bao quát, sắp xếp công việc, đào tạo

Cung cấp đầy đủ công cụ hỗ trợ làm việc: Máy tính, tai nghe, HRM.

