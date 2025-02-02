Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 đường số 9 phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

1. Tuyển dụng (60%)
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ Trưởng phòng
Lên kế hoạch tuyển dụng đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng, thời điểm.
Xây dựng kênh, phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty, tạo nguồn ứng viên hiệu quả.
Trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển dụng (Tìm kiếm nguồn ứng viên, gọi điện sơ vấn, phỏng vấn, thông báo nhận việc)
Báo cáo tình hình tuyển dụng & đo lường hiệu quả tuyển dụng, dự báo xu hướng tuyển dụng phù hợp.
Thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao
2. Đào tạo (40%)
Xây dựng và lập kế hoạch đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho nhân viên
Tổ chức, thực hiện và theo dõi các khóa học/chương trình đào tạo của công ty và đánh giá chất lượng nhân sự sau đào tạo
Thực hiện công tác đào tạo của công ty: đào tạo hội nhập nhân viên mới, tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên công ty;
Lập báo cáo tổng kết, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, chuyên ngành quản trị nhân lực, kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.
Độ tuổi: 1995 - 2002
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong các công việc tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển mass lao động phổ thông, telesales,..
Có kinh nghiệm đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng, đào tạo Online/Offline.
Biết xây dựng tài liệu, giáo trình đào tạo
Một số kỹ năng cần có:
Kỹ năng giao tiếp, sơ vấn tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục ứng viên.
Kỹ năng sắp xếp thời gian, công việc khoa học, hiệu quả cao, đảm bảo công việc trôi chảy, không bị trì trệ.
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt, xử lý tình huống tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập + làm việc nhóm
Kỹ năng tư duy logic, khả năng xây dựng kế hoạch
Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo
Cầu tiến, tích cực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

1. Thu nhập hấp dẫn:
Lương cứng: 6,000,000 VND - 9,000,000 VND tuỳ năng lực
Thưởng hiệu suất: theo chính sách tuyển dụng của ông ty
2. Phúc lợi khác:
Chế độ nghỉ lễ tết, nghỉ phép năm hưởng lương, 100% đóng bảo hiểm theo quy định đầy đủ
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cầu tiến, cùng phát triển
Là sân chơi công bằng, minh bạch cho toàn bộ CBNV.
Có cơ hội phát triển lên trưởng nhóm tuyển dụng nếu kết quả công việc vượt trội, có tư duy làm việc tốt, biết bao quát, sắp xếp công việc, đào tạo
Cung cấp đầy đủ công cụ hỗ trợ làm việc: Máy tính, tai nghe, HRM.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 35 Đường số 9 Cityland Park Hills, Phường 10, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

