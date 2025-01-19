Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 181A Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm và tuyển dụng Idol theo kế hoạch của công ty hỗ trợ Idol hoàn thành quá trình ký kết với công ty.

Training kiến thức, phổ biến nội quy, quy chế cho Idol mới.

Quản lý và triển khai các kế hoạch đào tạo Idol, các nội dung liên quan đến kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản theo định hướng công ty về nền tảng livestream.

Xây dựng hình ảnh, định hướng cho IDOL/ KOLs.

Nắm bắt nhạy bén những phát triển mới nhất trong ngành livestream.

Tổng hợp kết quả hoạt động và báo cáo theo tuần, theo tháng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, ngoại thương, kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Ngoại ngữ: Biết Tiếng trung hoặc Tiếng anh

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint

Cởi mở, kỹ năng giao tiếp tốt và đam mê lĩnh vực giải trí.

Nhanh nhẹn, nhạy bén trong việc thu hút Idol là những tài năng trẻ, gương mặt mới trong ngành.

Có khả năng sắp xếp công việc, quản lý nhân sự, logic rõ ràng, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.

Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần làm việc teamwork.

Quan tâm đến ngành truyền thông, giải trí và muốn phát triển gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 trở lên.

Cơ hội thăng tiến trong công việc, tiếp xúc với môi trường truyền thông, giải trí, có cơ hội gặp gỡ và làm việc với các KOL/KOC.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đội ngũ nhân viên trẻ, hòa đồng.

Chỉ làm việc 5 ngày/ tuần (T7, CN nghỉ)

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA

