Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 62 Song Hành, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Tham gia đề xuất phương án triển khai việc tuyển dụng (Khối BO, F&B. Chuỗi bán lẻ,...)
Tham gia đề xuất xây dựng và triển khai quy trình và công cụ tuyển dụng hiệu quả
Tham gia trực tiếp các hoạt động tuyển dụng: tìm kiếm, phỏng vấn đánh giá và chọn lựa ứng viên phù hợp... đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển dụng được giao.
Xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới ứng viên tiềm năng thông qua các kênh đăng tuyển, diễn đàn, liên kết với các đối tác.
Chăm sóc Fanpage tuyển dụng và đẩy mạnh thương hiệu tuyển dụng của Công ty qua các kênh mạng xã hội như facebok, tiktok, zalo,....
Tham gia vào các sự kiện tuyển dụng ở các Trường học, các tổ chức đào tạo để xây dựng nguồn và hình ảnh Công ty.
Truyền thông thông tin tuyển dụng, thực hiện các biện pháp phát triển thương hiệu tuyển dụng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ Nữ, Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên
Có kinh nghiệm tối thiểu là 02-3 năm ở các vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng tổng hợp (Tuyển mass)
Có kinh nghiệm làm việc thực tế trên các website tuyển dụng và các nền tảng Mạng xã hội.
Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông online. Vi tính văn phòng, outlook
Kỹ năng truyền đạt, đám phán thương lượng tốt.
Có kỹ năng viết và giao tiếp xã hội tốt.
Nhiệt tình, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm
Có khả năng sắp xếp công việc và chịu áp lực tốt.

Quyền Lợi

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

