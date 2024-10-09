Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần MEDSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành hoạt động hệ thống các phần mềm Ứng dụng CNTT

- Kiểm tra, xử lý các sự cố/ lỗi hệ thống Ứng dụng, hỗ trợ xử lý tất cả yêu cầu người dùng... các phần mềm Ứng dụng quản trị doanh nghiệp (ERP) và các phần mềm Ứng dụng khác.

- Thu thập dữ liệu, phân tích nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp và người dùng.

- Phối hợp phân tích, thiết kế hệ thống kỹ thuật phù hợp mô hình kinh doanh khi có nghiệp vụ phát sinh mới hoặc thay đổi. Phối hợp giữa đơn vị triển khai phần mềm và người dùng đối với các yêu cầu cần được làm rõ trước khi triển khai.

- Quản lý, cập nhật những thay đổi của hệ thống ứng dụng. Cập nhật tài liệu trong quá trình thu thập, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống/ ứng dụng à đưa vào sử dụng.

- Xây dựng, phát triển, chỉnh sửa hệ thống báo cáo quản trị, thống kê, phân tích dữ liệu CNTT theo yêu cầu.

- Tham gia triển khai các dự án cải tiến công nghệ, giải pháp ứng dụng CNTT (ERP, CRM, HRM, E-Office, ...)

- Tham gia phát triển các dự án phần mềm ứng dụng, quản lý tiến độ, đánh giá khả thi và hiệu quả dự án.

- Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng các phần mềm ứng dụng đã triển khai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CNTT, Tin học quản lý, Hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- 2 năm ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm vận hành các phần mềm Ứng dụng liên quan tới ERP, Logistics, Supply chain.

- Có hiểu biết về kinh doanh và các nghiệp vụ liên quan (Tài chính - Kế toán, CSKH....)

- Có tư duy logic lập trình ứng dụng và lập trình cơ sở dữ liệu.

- Đam mê và yêu thích trong việc nghiên cứu và đánh giá các giải pháp cho dự án ứng dụng quản trị doanh nghiệp

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên (nhưng không bắt buộc):

- Có kinh nghiệm phát triển các phần mềm liên quan tới ERP, Logistics, Supply chain.

- Có kinh nghiệm trong việc triển khai, hay hỗ trợ cho những hệ thống dữ liệu lớn, data warehouse.

- Có kỹ năng và kinh nghiệm lập trình/ test là một lợi thế - Có thể luân phiên làm việc từ xa theo tính chất công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Thưởng cuối năm, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ tết... đầy đủ theo quy định Tham gia đóng BHXH đầy đủ; Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình Làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến, Gắn bó lâu dài Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 Được xét tăng lương hàng năm Du lịch nước ngoài cho nhân viên xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin