Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 - 39A, Đường số 19, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Vận hành, giám sát hệ thống điện hạ thế (Trạm biến áp, máy phát điện, ATS, Tủ hòa đồng bộ, UPS...) Vận hành, giám sát hệ thống làm mát (Điều hòa chính xác, Điều hòa cục bộ,Hệ thống chiller...). Triển khai, lắp đặt, đấu nối cấp nguồn điện cho các tủ phân phối và cấp nguồn cho thiết bị trong Data center (bao gồm cả nguồn AC và nguồn DC). Trực tiếp và hỗ trợ xử lý các sự cố về hạ tầng trong Data center. Trực tiếp và hỗ trợ giám sát nhà thầu thực hiện “bảo trì bảo dưỡng” hạ tầng Data center (nếu có). Tham gia công tác tư vấn kỹ thuật, lên giải pháp triển khai, bảo trì bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật và làm việc với nhà cung cấp. Làm việc chia theo ca xen kẽ (tối đa không quá 4 ca/tuần): Ca sáng từ 8h-18h; ca tối từ 18h-8h.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên, chuyên ngành về điện (Kỹ thuật điện, hệ thống điện, kỹ thuật điện-điện tử, điện công nghiệp, kỹ thuật điện lạnh, cơ điện) Có kinh nghiệm về vận hành hệ thống Chiller Có kinh nghiệm về vận hành hệ thống điện ( Máy phát điện, UPS, Trạm biến áp) Sử dụng thành thạo Microsoft office (như Word, Excel, Auto CAD, Sketchup, Revit,...). Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, TOIEC 500-600 hoặc IELTS 4-5 Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt Năng động, chủ động, quyết đoán trong công việc. Làm việc luân phiên theo tính chất công việc ở 2 địa điểm: U37-39, đường 19, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP HCM hoặc Lô T2-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh (thưởng lương tháng 13, thưởng nghỉ mát....) Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.