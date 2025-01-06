Tuyển Cloud Engineer TKG Taekwang VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại TKG Taekwang VINA
- Đồng Nai: #8, 9A Road, Bien Hoa 2 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
- Check machine status, repair, fix machine issue
- Operate the machine, change machine setting, define the best machine parameter to maximize machine ability
- Research, check, improve, test, pilot, and apply production new machine, new concept, new material, new process... to maximize labor using, tooling, material, energy, space to reduce cost with consistency productivity.
- Make operation document, training and transfer machine for production, TPM
- Create new process, new concept, programming PLC, HMI, PC for automation machine.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- At least 2 years' experience in PLC field
- Good at programming for most of PLC and HMI (LS, Mitsubishi...)
Tại TKG Taekwang VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TKG Taekwang VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
