Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ARCHI REENCO HÒA BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa 21B4, Khu đô thị Green Star 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

- Lập kế hoạch triển khai chi tiết và quản lý/giám sát việc triển khai theo kế hoạch các hạng mục.

- Quản lý các hợp đồng kinh tế ký với nhà thầu tư vấn thiết kế các hạng mục cơ điện.

- Xây dựng nhiệm vụ thiết kế, xây dựng thiết kế sơ bộ (phương án/giải pháp kỹ thuật...) các hạng mục hồ sơ điện.

- Tổ chức thực hiện thiết kế các hạng mục việc theo chỉ đạo của BLĐ.

- Thực hiện và phối hợp với các nhà thầu tư vấn, phòng/ban/đơn vị liên quan xử lý các vấn đề phát sinh kỹ thuật tại hiện trường và xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra trong quá trình thi công.

- Phối hợp cùng với nhà thầu tư vấn thực hiện trách nhiệm giám sát người phụ trách hồ sơ thiết kế theo quy trình, quy định.

- Rà soát hồ sơ thiết kế cơ điện toàn dự án. Phối hợp các đơn vụ tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự án theo đúng trình tự thực hiện dự án đầu tư.

- Tham gia xây dựng đồ án quy hoạch/quy hoạch điều chỉnh dự án theo chuyên môn.

- Tham gia công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán các nhà thầu... về tính đúng/đủ/phù hợp theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán dự án với cơ quan Quản lý Nhà nước.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định và theo yêu cầu thuộc lĩnh vực công việc được giao.

- Hỗ trợ cán bộ quản lý dự án kiểm soát, xử lý công việc liên quan triển khai, khối lượng, đơn giá phần việc liên quan đến hệ thống cơ điện, nước

- Quản lý kế hoạch duyệt mẫu và chốt mẫu vật tư gồm kiểm soát chi phí đầu vào, đầu ra.

- Kiểm soát và quản lý lưu trữ hồ sơ pháp lý, hồ sơ thanh, quyết toán, hồ sơ hoàn công với các nhà thầu thi công xây dựng.

- Báo cáo và xử lý các khó khăn, vướng mắc, phát sinh với nhà thầu.

- Làm đề nghị tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu phần cơ điện theo Hợp đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ điện hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm tối thiểu 05 năm tại vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và văn phòng: Auto CAD, MS word, Excel,...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham gia các dự án biệt thự, làm công tác quản lý thiết kế MEP của Chủ đầu tư là 1 lợi thế.

- Có khả năng sáng tạo, thiết kế MEP các công trình.

- Chịu được áp lực trong công việc.

- Có tinh thần tự học hỏi, sáng tạo, cầu tiến, có khả năng quản lý công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối tuân thủ nội quy làm việc và kế hoạch công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ARCHI REENCO HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, định hướng phát triển rõ ràng, ổn định lâu dài.

- Công ty đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp,..)

- Chế độ cưới hỏi/đám hiếu, quà ngày Lễ/ Tết và các chế độ phúc lợi khác.

- Thưởng Tết dương, 8/3, 30/4-1/5, Trung thu, 2/9, 20/10...

- Thời gian làm việc hành chính:

- Từ Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật

- Được hưởng quyền lợi khác theo chính sách, quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ARCHI REENCO HÒA BÌNH

