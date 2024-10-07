Tuyển Comtor thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH phần mềm 2NF
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty TNHH phần mềm 2NF

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 3A, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

• Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng, truyền tải được đúng và đầy đủ yêu cầu của KH cho các kỹ sư lập trình và ngược lại.
• Dịch các loại tài liệu đã tiếp nhận theo yêu cầu (Nhật-Việt, Việt-Nhật), đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy trình dịch thuật của Công ty.
• Dịch các email/chat trao đổi giữa đội dự án và Khách hàng Nhật.
• Phiên dịch cho các buổi họp với Khách hàng Nhật của đội dự án và các loại họp khác.
• Phân công/điều phối công việc trong nhóm comtor, đào tạo.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Khả năng giao tiếp, đọc, viết tiếng Nhật tương đương N2 trở lên (ưu tiên N1) • Đã từng làm comtor cho các công ty liên quan đến IT 2 năm trở lên hoặc làm biên phiên dịch từ 3-5 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực khác. • Sử dụng thành thạo các phần mềm soạn thảo văn bản như Words, Excel... • Có tính kỷ luật cao, chịu được áp lực công việc cao. • Có khả năng làm việc theo nhóm cũng như làm việc độc lập. • Có hiểu biết cơ bản về IT như các thuật ngữ IT cơ bản, các công đoạn sản xuất, công việc trong công ty IT, quy trình phát triển phần mềm, các loại tài liệu thường gặp v.v. • Dịch thành thạo các tài liệu dự án IT. • Có thể chủ động đảm đương việc dịch cho một hoặc nhiều dự án mà không cần sự phân công, chỉ định chi tiết từ leader. • Có thể review (hiệu đính) bản dịch của comtor khác. • Có thể và có kinh nghiệm làm leader cho nhóm 1 comtor trở lên.
Ưu tiên: • Tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành hoặc ngoại ngữ thứ nhất là tiếng Nhật. • Có bằng tiếng Nhật N1. • Đã từng đi học/làm việc/internship tại Nhật. • Tiếng Anh trình độ trung cấp (intermediate) trở lên.

Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương upto 25 tr
• Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty
• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).
• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5
• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding,...
• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phần mềm 2NF

Công ty TNHH phần mềm 2NF

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà 3a, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

