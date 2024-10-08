Tuyển Công Nghệ Thông Tin thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 103

- 105 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Bạn đang có mong muốn gia nhập một môi trường làm việc năng động và sáng tạo, đây chính là cơ hội dành cho bạn. Chúng tôi đang cần những ứng viên tài năng, đam mê trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, sẵn sàng đón nhận thách thức và tạo nên những dấu ấn đột phá. Bạn sẽ có cơ hội phát triển và khẳng định bản thân qua những nhiệm vụ sau:
Cài đặt và triển khai sản phẩm dịch vụ CNTT: Tham gia vào quá trình cài đặt và triển khai các sản phẩm, dịch vụ CNTT tiên tiến. Cài đặt hệ thống CNTT: Thiết lập mạng, máy chủ, ảo hóa và bảo mật để đảm bảo hệ thống hoạt động mượt mà, ổn định. Cài đặt các hệ thống quản lý CNTT: Cài đặt các hệ thống giám sát (monitor), quản lý nhật ký (log) và nhiều hệ thống quản lý khác. Cài đặt hệ thống K8s & Docker: Cài đặt và vận hành hệ thống Kubernetes và Docker. Vận hành hệ thống CNTT: Đảm bảo sự ổn định cho các hệ thống cloud và mạng. Hỗ trợ vận hành và khắc phục sự cố dịch vụ: Cung cấp hỗ trợ qua tổng đài hoặc trực tiếp tại chỗ để khắc phục sự cố nhanh chóng. Vận hành các hệ thống CNTT của trung tâm như: Hệ thống mạng Hệ thống ảo hóa và server cloud Hệ thống k8s & docker Hệ thống quản lý CNTT (Antivirus, log, monitoring) Thực hiện nhiệm vụ khác: Hoàn thành các công việc theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trong các ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông hoặc lĩnh vực tương đương. Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu rộng về hệ thống mạng. Thành thạo về máy chủ và ảo hóa. Kỹ năng tốt về tường lửa và bảo mật. Kỹ năng cá nhân: Nhanh nhẹn, không ngại đương đầu với thử thách. Có khả năng làm việc độc lập cũng như hợp tác nhóm hiệu quả. Trung thực, có tinh thần học hỏi không ngừng và trách nhiệm cao trong công việc. Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vận hành và xử lý sự cố dịch vụ, triển khai hệ thống và nghiệp vụ doanh nghiệp. Kinh nghiệm làm việc với hệ thống mạng, ảo hóa và tường lửa. Kỹ năng làm việc với hệ thống K8s & Docker là một lợi thế. Khả năng đọc hiểu và làm việc với các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh là một lợi thế.
Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 18.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng (NET). Thưởng hấp dẫn: Lương tháng thứ 13, thưởng vào các dịp lễ Tết và thưởng định kỳ. Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến. Hỗ trợ bữa trưa: Tại Tổng công ty Chế độ bảo hiểm: Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Đồng phục: Được hỗ trợ đồng phục hàng năm. Hoạt động ngoại khóa: Tham gia các buổi liên hoan, sự kiện, team building do Tổng công ty tổ chức và du lịch hàng năm theo quy định. Chế độ nghỉ phép: Nghỉ phép và các ngày lễ Tết theo quy định của Nhà nước. Phúc lợi: Được hưởng các chính sách phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Tổng công ty.
Mức lương cạnh tranh: 18.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng (NET).
Thưởng hấp dẫn: Lương tháng thứ 13, thưởng vào các dịp lễ Tết và thưởng định kỳ.
Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến.
Hỗ trợ bữa trưa: Tại Tổng công ty
Chế độ bảo hiểm: Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Đồng phục: Được hỗ trợ đồng phục hàng năm.
Hoạt động ngoại khóa: Tham gia các buổi liên hoan, sự kiện, team building do Tổng công ty tổ chức và du lịch hàng năm theo quy định.
Chế độ nghỉ phép: Nghỉ phép và các ngày lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
Phúc lợi: Được hưởng các chính sách phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Tổng công ty.
Địa điểm làm việc
Hà Nội: Số 103 - 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi để cùng nhau tạo nên những thành công mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 103-105 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

