Tuyển Content Creator The Woodpecker Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

The Woodpecker Studio
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
The Woodpecker Studio

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại The Woodpecker Studio

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: No 11, Alley 59/12 Hoang Cau, Dong Da district, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phát triển và sáng tạo các yếu tố thương hiệu như: câu chuyện thương hiệu, cấu trúc thương hiệu, khẩu hiệu, giọng điệu thương hiệu, cá tính thương hiệu...
- Sáng tạo thông điệp chủ đạo, định hướng, xây dựng nội dung cho các ấn phẩm tiêu chuẩn thương hiệu như brochure, flyer, leaflet...
- Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông quảng bá.
- Nghiên cứu nắm bắt được các xu hướng sáng tạo marketing mới của ngành và thị trường.
- Xây dựng nội dung truyền thông PR và social media.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích công việc viết lách sáng tạo
- Thành thạo các kỹ năng viết lách
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành truyền thông thương hiệu, báo chí truyền thông, marketing, PR...
- Từ 3-4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, truyền thông, ưu tiên một số ngành như BĐS, Khách sạn nghỉ dưỡng, FMCG…
- Khả năng quản lý đội nhóm dưới 5 thành viên
- Năng động, sáng tạo, tích cực, có nhiều ý tưởng
- Đã từng làm việc tại agency và có kinh nghiệm về branding là một lợi thế

Tại The Woodpecker Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Woodpecker Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

The Woodpecker Studio

The Woodpecker Studio

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 10-24 nhân viên

