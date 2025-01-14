Tuyển Content Creator The Woodpecker Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: No 11, Alley 59/12 Hoang Cau, Dong Da district, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phát triển và sáng tạo các yếu tố thương hiệu như: câu chuyện thương hiệu, cấu trúc thương hiệu, khẩu hiệu, giọng điệu thương hiệu, cá tính thương hiệu...

- Sáng tạo thông điệp chủ đạo, định hướng, xây dựng nội dung cho các ấn phẩm tiêu chuẩn thương hiệu như brochure, flyer, leaflet...

- Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông quảng bá.

- Nghiên cứu nắm bắt được các xu hướng sáng tạo marketing mới của ngành và thị trường.

- Xây dựng nội dung truyền thông PR và social media.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích công việc viết lách sáng tạo

- Thành thạo các kỹ năng viết lách

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành truyền thông thương hiệu, báo chí truyền thông, marketing, PR...

- Từ 3-4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, truyền thông, ưu tiên một số ngành như BĐS, Khách sạn nghỉ dưỡng, FMCG…

- Khả năng quản lý đội nhóm dưới 5 thành viên

- Năng động, sáng tạo, tích cực, có nhiều ý tưởng

- Đã từng làm việc tại agency và có kinh nghiệm về branding là một lợi thế

Tại The Woodpecker Studio Thì Được Hưởng Những Gì

