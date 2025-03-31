Tuyển Content Creator Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FUJILUX, sunrise G, The Manor, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Content Creator

Lên ý tưởng và viết kịch bản video (TVC, review, viral clip, feedback, talkshow,...) cho kênh Facebook, Tiktok, Youtube của công ty

Tham gia triển khai ý tưởng thành sản phẩm thực tế cùng team Media ( stylist, đi theo set quay, phối hợp hậu kỳ để đảm bảo sản phẩm theo sát kịch bản)

Nghiên cứu xu hướng, phân tích các ý tưởng hay của đối thủ khác để có giải pháp nâng cấp ý tưởng, bám sát được xu hướng thị trường.

Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, PR, Truyền thông, Biên tập, Biên kịch và các khối ngành liên quan.

Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng kênh Youtube, Tiktok.

Năng động và sáng tạo trong công việc

Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện sản phẩm

Khả năng giao tiếp, thuyết phục, sắp xếp công việc khoa học.

Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi kèm link một số kịch bản kèm video clip đã từng thực hiện.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cơ bản: 11.000.000 - 15.000.000đ (deal theo năng năng lực)

Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép hưởng lương theo quy định của Luật

Chế độ phúc lợi: quà tặng các ngày Lễ Tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản...

Chế độ du lịch, teambuilding hàng năm

Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập

Cách Thức Ứng Tuyển

