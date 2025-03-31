Tuyển Content Creator Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: FUJILUX, sunrise G, The Manor, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và viết kịch bản video (TVC, review, viral clip, feedback, talkshow,...) cho kênh Facebook, Tiktok, Youtube của công ty
Tham gia triển khai ý tưởng thành sản phẩm thực tế cùng team Media ( stylist, đi theo set quay, phối hợp hậu kỳ để đảm bảo sản phẩm theo sát kịch bản)
Nghiên cứu xu hướng, phân tích các ý tưởng hay của đối thủ khác để có giải pháp nâng cấp ý tưởng, bám sát được xu hướng thị trường.
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, PR, Truyền thông, Biên tập, Biên kịch và các khối ngành liên quan.
Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng kênh Youtube, Tiktok.
Năng động và sáng tạo trong công việc
Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện sản phẩm
Khả năng giao tiếp, thuyết phục, sắp xếp công việc khoa học.
Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi kèm link một số kịch bản kèm video clip đã từng thực hiện.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 11.000.000 - 15.000.000đ (deal theo năng năng lực)
Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép hưởng lương theo quy định của Luật
Chế độ phúc lợi: quà tặng các ngày Lễ Tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản...
Chế độ du lịch, teambuilding hàng năm
Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 132 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

