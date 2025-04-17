Tuyển Content Creator Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Content Creator Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà D01

- L04, khu A, An Vượng, KDT Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phát triển nội dung đa dạng và hấp dẫn trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube,...) và website của công ty.
Viết bài đăng, tạo hình ảnh, video, infographic thu hút người xem, phù hợp với xu hướng và chiến lược marketing của công ty.
Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh mạng xã hội, đảm bảo tính nhất quán và chuyên nghiệp.
Theo dõi, phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung và đưa ra đề xuất cải thiện.
Nghiên cứu từ khóa, xu hướng nội dung để tối ưu hóa nội dung và tiếp cận khách hàng hiệu quả.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty (Sales, Marketing,...) để tạo ra nội dung thống nhất và hiệu quả.
Sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo nội dung (phần mềm chỉnh sửa ảnh, video,...)
Đề xuất ý tưởng nội dung mới mẻ, sáng tạo để thu hút sự chú ý của khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Có niềm đam mê với lĩnh vực Marketing Digital và Content Creation.
Có khả năng viết lách tốt, sử dụng thành thạo tiếng Việt.
Khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt.
Nắm bắt nhanh xu hướng và có khả năng cập nhật kiến thức liên tục.
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh (Photoshop, Canva,...), video (Adobe Premiere, Filmora,...), và các công cụ thiết kế đồ họa khác.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Am hiểu về các nền tảng mạng xã hội và các thuật ngữ Digital Marketing là một lợi thế.

Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Cơ hội được học hỏi và phát triển chuyên môn trong môi trường thương mại điện tử.
Được tham gia các hoạt động team building, nghỉ mát thường xuyên.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 16/395 đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phô Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

