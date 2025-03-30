Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH DR SUMMER làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH DR SUMMER làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DR SUMMER
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
CÔNG TY TNHH DR SUMMER

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH DR SUMMER

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 31 Yên Ninh, Quán Thánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản trị và viết bài đăng trên kênh truyền thông (Kênh chính: Facebook)
Khai thác khách hàng thực tế
Xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất media và kịch bản nội dung.
Viết kịch bản, ý tưởng quay, dựng theo định hướng nội dung và chiến dịch,sự kiện,....
Tiến hành order thiết kế, order dựng video theo yêu cầu của bài đăng Daily đa kênh và các ấn phẩm in ấn khi có yêu cầu.
Hỗ trợ team trong các công việc khác.
Phối hợp cùng team Marketing xây dựng ý tưởng, kế hoạch, nội dung cho các chiến dịch quảng cáo, truyền thông.
Các công việc truyền thông, quảng cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi từ 18 - 30.
Ưu tiên các ứng viên từng làm việc trong môi trường Thẩm mỹ và các dịch vụY khoa, làm đẹp.
Biết sử dụng Canva, CapCut hay các phần mềm thiết kế, edit video là một lợi thế.
Năng lực ngôn ngữ tốt, hiểu về các yêu cầu tiêu chuẩn nội dung của các kênh social phổ biến (Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube, Zalo).
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập và teamwork..
Sáng tạo, chỉn chu, chủ động trong công việc, linh hoạt và cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH DR SUMMER Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại môi trường trẻ trung, sếp trẻ tâm lý và nhiệt tình.
Được đào tạo và phát triển các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm liênquan đến giao tiếp, làm việc đội nhóm.
Được cung cấp và đề xuất những công cụ, phần mềm hỗ trợ công việc phù hợp
Được training, làm việc dưới sự hỗ trợ của AI-
Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống.
Tổ chức sinh nhật, các dịp lễ, đi ăn chơi cùng team hàng tháng, quý....
Hưởng phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và của công ty
Chế độ ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của cơ sở.
Có nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.
Được phát triển bản thân và rèn luyện trong môi trường vui vẻ, đoàn kết, giúp đỡ yêu thương nhau.
Lương cứng (deal khi phỏng vấn tùy theo năng lực) + Thưởng không giới hạn thu nhập từ 9 triệu - 15 triệu
Chế độ theo tháng: cơm trưa, xăng xe, sinh nhật, thăm hỏi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DR SUMMER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DR SUMMER

CÔNG TY TNHH DR SUMMER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 số nhà 31 đường Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

